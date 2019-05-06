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YSK, İstanbul seçimleri için bugün toplanıyor

HABERTURK.COM

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarda karar aşamasına gelindi. 31 Mart yerel seçimlerinden 36 gün sonra Yüksek Seçim Kurulu İstanbul itirazını görüşmek üzere bugün saat 14.30’da toplanacak

YSK

 

Toplantıda önce ilçe seçim kurullarından gelen araştırma sonuçları okunacak. Bu araştırma sonuçları üzerine siyasi parti temsilcileri söz alacak görüşlerini ifade edecek, ardından da YSK üyeleri beyanda bulunacak.

AK PARTİ’DEN KHK DİLEKÇESİ
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in, toplantı esnasında “KHK’lıların oy kullanma hakkı bulunduğuna” dair karara karşı bir ek dilekçe sunacağı öğrenildi. Özel’in söz konusu dilekçe ile bu kararın tekrar değerlendirmeye alınmasını isteyeceği belirtildi. Dilekçede, KHK’lı isimlerin belediye başkanı ve belediye meclis üyesi olmayacağına dair karara rağmen, KHK’lı seçmenin oy kullanabileceğine dair karar alınmasının çelişki arz ettiği öne sürülecek.

BEYANLARDAN SONRA OYLAMA
Beyanların tamamlanmasının ardından ise İstanbul itirazlarına dair nihai karar için oylamaya geçilecek.

YSK NE KARAR VEREBİLİR?
YSK’nın AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul etmesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelecek. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanlığı’na ilişkin tüm itiraz süreci sona ermiş olacak.

 

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