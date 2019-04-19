İstanbul’da olağan itiraz sürecinin ardından seçimi önde bitirdiği kesinleşen CHP’li Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak, resmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı oldu. AK Parti ve MHP olağanüstü itiraz yoluyla YSK’ya başvurarak, İstanbul’da “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesini istedi. Peki bu başvurular YSK tarafından ne zaman ele alınacak? Hangi kararlar verilebilir? Olağanüstü itiraz sürecinde son durum ne? Bu sorular ve daha fazlasının yanıtı haberimizde…

İstanbul’da 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından başlayan olağan itiraz süreci 17 gün sonra tamamlanabildi. Son olarak Maltepe’de yeniden sayım işlemlerinin tamamlanmasının ardından nihai seçim sonuç belgesi olan İl Birleştirme Tutanağı’nın tanzim edilmesinin ardından yarışı önde bitirdiği tescil edilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını alarak, İBB Başkanlığı görevine resmen başladı.

BİRLİKTE GÖRÜŞÜLECEK

Artık gözler olağanüstü itiraz sürecinde. AK Parti ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talebiyle Yüksek Seçim Kurulu’na olağanüstü itirazlarını yaptı. YSK’nın AK Parti'nin Büyükçekmece başvuruları ile MHP'nin Maltepe başvurusunu birlikte görüşüp karara bağlaması bekleniyor.

BELGELER SİSTEME GİRİLİYOR?

YSK henüz bu başvuruları gündemine almadı. AK Parti’nin 44 sayfalık itiraz dilekçesinde öne sürdüğü iddiaların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce ön araştırmasının yapıldığı belirtiliyor. AK Parti ve MHP tarafından delil olarak sunulan belgeler taranarak, sisteme kaydedilecek. Gerekli hallerde il ve ilçe seçim kurulları veya ilgili diğer kurumlardan öne sürülen iddialara ilişkin ek belge talebinde bulunulabilecek. Tüm bu işlemlerin uzun bir zaman alabileceği bu nedenle karar sürecinin de uzayabileceği ifade ediliyor.

YASA “3 AY İÇİNDE SONUÇLANDIRILMALI” DİYOR

YSK’nın olağanüstü itiraz sürecinde yapılan başvuruları 3 ayı içinde sonuçlandırması gerekiyor. 298 sayılı Seçimlerin Genel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasa’nın ilgili maddesi şöyle: "Kurul, yapılan itiraz ve ihbarları kendisine verildiği tarihten itibaren en geç 3 ay içinde bir karara bağlar. Kurulun kararı kesindir. Aleyhine hiçbir merci ve kanun yoluna başvurulamaz.”



NE KARAR VERİLEBİLİR?

YSK, İstanbul başvurularına ilişkin iki karar verebilir. AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul edilebilir ya da reddedilebilir. Kurul’un itirazların kabulüne karar vermesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelir. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmenin 2 Haziran’da yeniden sandık başına gideceği anlamına gelecek. Ret kararı verilmesi halinde ise İstanbul İl Seçim Kurulu’nca tanzim edilen İl Birleştirme Tutanağı sonucu kesin seçim sonucu olacak. Ve Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanlığı’na ilişkin tüm itiraz süreci sona ermiş olacak.