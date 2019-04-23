AK Parti ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na yapmıştı. AK Parti Büyükçekmece ilçesi ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini, MHP ise Maltepe ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti.



TAKTİK SAVAŞI

YSK, bu taleplere ilişkin ilk görüşmesini dün gerçekleştirdi. İlk görüşme öncesi AK ve CHP arasında bir taktik savaşı da yaşandı. AK Parti İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin itirazını İl Birleştirme Tutanağı tanzim edilmeden yapmıştı. Yasa göre, olağanüstü başvuru ancak il birleştirme tutanakları tanzim edildikten sonra 7 gün içerisinde yapılabiliyordu. İşte CHP bu hükme dikkat çekerek, AK Parti’nin süresinde başvuru yapmadığı gerekçesiyle talebinin usulden reddine karar verilmesini gündemine aldı. Ancak AK Parti dün yapılan görüşme öncesi 7 günlük sürenin dolmaması nedeniyle CHP’nin bu hamlesini boşa çıkarmak için yeni bir adım attı. AK Parti, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin YSK’ya yeni bir olağanüstü itiraz dilekçesi verdi. YSK, görüşmeleri AK Parti’nin bu yeni itirazı üzerinden başlattı.



PARTİ TEMSİLCİLERİ KONUŞTU

Dünkü toplantıda önceki hem MHP’nin hem de AK Parti’nin seçimlerin yenilenmesi taleplerine ilişkin itiraz dilekçeleri okundu. Ardından parti temsilcilerine, partilerinin iddialarına ilişkin söz hakkı verildi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in bu kapsamda 104 sayfa dolayında ve görsel materyallerle de desteklenmiş bir sunum yaptı. Ardından CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti’nin iptal isteminin neden reddedilmesi gerektiğine dair görüşlerini sıraladı. Siyasi parti temsilcilerinin beyanlarının alınmasının ardından Kurul toplantısı sona erdi.



11’DE YENİDEN TOPLANDI

Kurul bugün resmi tatil olmasına rağmen 11’de yeniden toplandı. Görüşmelere kaldığı yerden devam ediliyor. YSK’nın bugün İstanbul görüşmelerinin seyrine ilişkin bir usul kararı alması bekleniyor. AK Parti ve MHP’nin kısıtlı seçmen, ölü seçmen, KHK’lı seçmen gibi iddialarının araştırılıp araştırılmayacağı da bu usul kararı ile belirlenecek.



NE KARAR VERİLEBİLİR

YSK’nın AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul etmesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelecek. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanlığı’na ilişkin tüm itiraz süreci sona ermiş olacak.