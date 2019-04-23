- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
AK Parti ve MHP İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na yapmıştı. AK Parti Büyükçekmece ilçesi ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini, MHP ise Maltepe ile İstanbul genelinde büyükşehir seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti.
TAKTİK SAVAŞI
YSK, bu taleplere ilişkin ilk görüşmesini dün gerçekleştirdi. İlk görüşme öncesi AK ve CHP arasında bir taktik savaşı da yaşandı. AK Parti İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin itirazını İl Birleştirme Tutanağı tanzim edilmeden yapmıştı. Yasa göre, olağanüstü başvuru ancak il birleştirme tutanakları tanzim edildikten sonra 7 gün içerisinde yapılabiliyordu. İşte CHP bu hükme dikkat çekerek, AK Parti’nin süresinde başvuru yapmadığı gerekçesiyle talebinin usulden reddine karar verilmesini gündemine aldı. Ancak AK Parti dün yapılan görüşme öncesi 7 günlük sürenin dolmaması nedeniyle CHP’nin bu hamlesini boşa çıkarmak için yeni bir adım attı. AK Parti, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin YSK’ya yeni bir olağanüstü itiraz dilekçesi verdi. YSK, görüşmeleri AK Parti’nin bu yeni itirazı üzerinden başlattı.
PARTİ TEMSİLCİLERİ KONUŞTU
Dünkü toplantıda önceki hem MHP’nin hem de AK Parti’nin seçimlerin yenilenmesi taleplerine ilişkin itiraz dilekçeleri okundu. Ardından parti temsilcilerine, partilerinin iddialarına ilişkin söz hakkı verildi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’in bu kapsamda 104 sayfa dolayında ve görsel materyallerle de desteklenmiş bir sunum yaptı. Ardından CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, AK Parti’nin iptal isteminin neden reddedilmesi gerektiğine dair görüşlerini sıraladı. Siyasi parti temsilcilerinin beyanlarının alınmasının ardından Kurul toplantısı sona erdi.
11’DE YENİDEN TOPLANDI
Kurul bugün resmi tatil olmasına rağmen 11’de yeniden toplandı. Görüşmelere kaldığı yerden devam ediliyor. YSK’nın bugün İstanbul görüşmelerinin seyrine ilişkin bir usul kararı alması bekleniyor. AK Parti ve MHP’nin kısıtlı seçmen, ölü seçmen, KHK’lı seçmen gibi iddialarının araştırılıp araştırılmayacağı da bu usul kararı ile belirlenecek.
NE KARAR VERİLEBİLİR
YSK’nın AK Parti ve MHP’nin itirazı kabul etmesi halinde bu İstanbul’da seçimlerin yenileneceği anlamına gelecek. Ve YSK aksine bir karar almazsa, İstanbul’da seçmen 2 Haziran’da yeniden sandık başına gidecek. Ret kararı verilmesi halinde ise Ekrem İmamoğlu’nun İBB Belediye Başkanlığı’na ilişkin tüm itiraz süreci sona ermiş olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.