İHA

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ağustos 2020 günü ilimiz Yüksekova ilçesi sınırları içerisinde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada toplam ağırlığı 81 kilo 800 gram olan uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyon neticesinde 1 şahıs gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.