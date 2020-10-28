Malzemelerini hazırladıktan sonra hızlıca yapabileceğiniz, pratikliği sayesinde sizi yormayacak ama bir kâse ile sizi doyurmayı da bilecek enfes bir lezzet yüksük çorba. Geleneksel Türk mutfağının leziz çorbalarından biridir. İsmini mantıların minik minik hazırlanması için, hamuru küçük yuvarlaklar şeklinde kesmek için kullanılan yüksükten alan bu çorba, bazı yörelerde mantı çorbası olarak da anılıyor.

Kaç Kişilik: 4-5

Hazırlama Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 20 dakika

Yüksük Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

3,5 su bardağı dondurulmuş mantı

2 su bardağı haşlanmış nohut

6,5 su bardağı et suyu

3 çay kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı tuz

Yüksük Çorbası Yapılışı:

Tereyağını bir tencerede hafif eritin.

Üzerine salçayı ilave edin.

Birkaç dakika kavurun.

Üzerine et suyunu ilave edin.

Kaynamaya bırakın.

Et suyu kaynadığında, içerisine mantıları ve haşlanmış nohutları atın.

Ardından tuz ve naneyi ekleyin.

Mantılar yumuşayana dek pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Mantıları hazır almak yerine kendinizde evde hazırlayabilirsiniz.

Nohutları da kendiniz haşlayabileceğiniz gibi hazır olarak da satın alabilirisiniz.

Et suyu yerine et bulyon da kullanabilirsiniz.