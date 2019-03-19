Senatör Anning’e yumurtalı protesto düzenleyen 17 yaşındaki Will Connolly sosyal medyada “egg boy” (yumurta çocuk) olarak dünya gündemine oturdu. Yumurtalı protesto anı tüm dünyada haber olurken, sosyal medyanın gündemine oturdu.

YUMURTA ÇOCUK "EGGBOY" KİMDİR?

Yumurta Çocuk "Eggboy" lakabıyla dünyanın gündemine oturan Will Connolly, henüz 17 yaşında ve liseye gidiyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Will, farklı spor dallarıyla ilgileniyor ve oldukça sosyal bir kişiliğe sahip.

BAĞIŞLAR 42 BİN DOLARI GEÇTİ

Yeni Zelanda'da yaşanan terör olayının ardından Müslümanlara yönelik sözlerinden dolayı Avustralyalı Senatör Anning'in kafasına yumurta atan Connolly için "GoFundMe" isimli yardım sitesi üzerinden "hukuki masrafları ve daha fazla yumurta alması" amacıyla bağış kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Haberde, kampanyayı başlatan kişinin irtibata geçtiği "Yumurta Çocuk" lakabı verilen Connolly'nin paranın çoğunu, Christchurch'deki terör saldırılarının mağdurlarına göndermeye "kararlı olduğunu" söylediği aktarıldı.

Yardım kampanyasında şimdiye kadar toplanan paranın 42 bin dolara yaklaştığı kaydedildi.

"BUNU ZOR YOLDAN ÖĞRENDİM"

Gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra kısa bir video yayınlayan Connolly, “Politikacılara yumurta atmayın, aynı anda 30 bogonla (yerel dilde kullanılan bir argo) mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bunu zor yoldan öğrendim” diye konuştu.

"TEŞEKKÜRLER WİLL"

Polisin ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı 17 yaşındaki Will Connolly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan olmaktan son derece gurur duyduğum bir andı. Şunu bilmenizi isterim ki Müslümanlar terörist değildir ve terörün dini yoktur. Müslümanların bir terör toplumu olduğunu düşünenlerin hepsi Anning gibi boş kafalılardır. Herkese desteği için teşekkür ederim. Bana 'egg boy (Yumurta Çocuk)' ismini verdiğinizi duydum."

Connolly'nin paylaşımı, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Farklı ülkelerden çok sayıda kişi, Connolly'nin paylaşımına "Teşekkürler kral", "Süper kahraman", "Teşekkürler Will, sen bütün Avustralyalıları temsil ettin." şeklinde yorumlar yaptı.