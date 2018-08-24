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Yunanistan'a kaçan Türk vatandaşlarının sayısında patlama!

2013-2016 yılları arasında Yunanistan'a iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı 100 iken bu sayı 2016'dan sonra 3189'a yükseldi

24.08.2018 - 11:39 | Güncelleme: DHA

Son 2 yılda toplam 3 bin 189 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. 2013- 2016 yılları arasında 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bu sayı 38 kat arttı.

2013 YILINDA 17 KİŞİ BAŞVURMUŞTU

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı´nın İltica Hizmetleri verilerine göre, darbe öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı. 15 Temmuz- 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 153 Türk vatandaşı, Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI SAYIDA PATLAMA

Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulunanların sayısı, 2017 ve 2018'de ise dikkat çekici rakamlara ulaştı. 2017 yılında bin 827, 2018 yılının Ocak- Temmuz döneminde ise Yunanistan'a kaçan bin 839 Türk vatandaşı, iltica için başvuruda bulundu. Sadece bu yılın Temmuz ayında 687 kişi iltica talebinde bulundu.

ARAMA KARARI OLAN 550 KİŞİ POLİS ENGELİNE TAKILDI

Öte yandan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, darbe girişimi sonrası polisin aldığı önlemler nedeniyle darbecilerin ülkeden çıkışları engellendi. 2 yılda FETÖ/PDY'den arama kararı olan 550 kişi gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. 7 binden fazla kişi hakkında polis tarafından işlem yapıldı ve bu kişilerin pasaportlarına el konuldu.

Haklarında işlem yapılanların büyük çoğunluğu yurt dışına çıkmak isteyenlerden oluştu. 5 bin kişi yurt dışına çıkmak isterken haklarında FETÖ/PDY'den işlem yapılarak bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına izin verilmedi.

 

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