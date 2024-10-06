Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile yeterli güven seviyesine adım adım ulaştıklarını belirtti | Dış Haberler

        Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye ile yeterli güven seviyesine adım adım ulaştıklarını belirtti

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye ile yeterli güven seviyesine adım adım ulaştıklarını belirtti. Kathimerini gazetesine konuşan Yerapetritis, iki ülkenin son 15 aydaki yakınlaşma sürecinde yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 17:42 Güncelleme: 06.10.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını bildirdi.

        Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Yerapetritis, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Yerapetritis, iki ülkenin son 15 aydaki yakınlaşma sürecinde yeterli güven seviyesine açık iletişim kanallarıyla adım adım ulaştıklarını kaydetti.

        İki ülke dışişleri bakanlarının kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) belirlenmesine yönelik kapsamlı görüşmelerin yürütülmesi için mevcut şartları değerlendirmeleri yönünde liderlerinden talimat aldıklarını belirten Yerapetritis, bu kapsamdaki tüm konuların Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kasımda Atina'ya yapması planlanan ziyarette ele alınacağını ifade etti.

        REKLAM

        "Dış politikanın karmaşık konularında ataletin genellikle zarara neden olduğu ispatlandı"

        Yerapetritis, tarafların çerçevede anlaşamamaları halinde deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik görüşmeler devam etmese de ikili ilişkilerdeki mevcut iyi iklimi korumaya çalışacaklarını vurguladı.

        Yunan Bakan, iki ülke arasındaki istişare görüşmelerine ilişkin çözüme yönelik aktif politika izlenmesinin gerekliliğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "İstişari görüşmelerde 65. tura gitmeyi hedeflemiyoruz. 21 yıldır 64 tur istişari görüşmelerin ardından Türkiye ile bir müzakere seviyesine ulaşamadık ne içerik ne de süreç olarak. Bunun sonucunda genelde turun sonunda başından daha kötü bir noktaya vardık. Tarihi olarak dış politikanın karmaşık konularında ataletin genellikle zarara neden olduğu ispatlandı. Yalnız hareket faydalı bir eylem doğuruyor."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yunanistan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı