Times'ın Atina Muhabiri Anthee Carassava, haberinde Yunan halkı musakkanın, Almanya'daki bir yemek fuarında Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya'nın devlet sembolü altında servis edildiğini görünce şoke olduklarını belirtti.

Korfu adasında bir restoran sahibi olan Anastasis Paipetis, "Makedonya yemeğiymiş gibi reklamını yapıyorlardı. Sadece o da değil, Yunan yoğurdunu ve kahvesini de kendilerininmiş gibi sunuyorlardı." diyor.

Haberde Yunanların, Makedonya'nın bu ismi alması ve Büyük İskender'i kendilerinin kabul etmesinden uzun süredir şikayetçi oldukları da belirtiliyor.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Yunanistan Başbakanı Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran 2018'de anlaşmaya imzalar atılmıştı.

Anlaşmanın Yunanistan tarafından da onaylanmasının ardından iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Böylece Makedonya'nın "Kuzey MakedonyaCumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.