MSB kaynakları: Yunanistan bu sene başından beri 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi

"Yunanistan sene başından beri 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi"

"Yunanistan sene başından beri 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi" 0:00 / 0:00

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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Yunanistan bu sene başından beri 123 ihlal ve taciz gerçekleştirdi" açıklamasında bulundu

MSB kaynakları, "15 Ağustos'tan beri görev uçuşundaki Türk jetleri 14 ayrı hususta 3 bin 372 saniye radar kilidi ile taciz edildi." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "NATO müttefikimiz Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı bul saldırgan eylemleri asla kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.

RADAR KAYITLARI NATO'YA GÖNDERİLECEK

Diğer yandan, 31 Ağustos'ta yapılan açıklamada MSB'nin Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı tacizin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti.

TÜRK F-16'LARINA YUNAN TACİZİ

MSB, 28 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.