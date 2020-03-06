DHA

Edirne'den Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a giden göçmenlere, asker ve polislerin uyguladığı şiddet her geçen artıyor. Bu şiddet görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmeni yakalayan Yunan güvenlik güçleri, bazılarını darp ettikten sonra yarı çıplak halde Meriç Nehri´nden geri gönderdi.

Türkiye tarafına gelen yarı çıplak göçmenler, yakındaki köylere gitti. Köylüler burada göçmenlere yiyecek ve giyecek vererek, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı.

Sınırına gelen mültecilere şiddetle karşılık veren Yunanistan, geçtiğimiz günlerde ateş açtığı mültecilerin 2'sinin ölümüne neden olmuştu. 3.5 milyondan fazla Suriyeli mülteciye kucak açan Türkiye'nin aksine bu insanlık dışı tavır vicdanları kanatmıştı. Habertürk'ün hazırladığı bu videoda mültecilere Türkiye'nin ve Avrupa'nın yaklaşımı görülüyor.