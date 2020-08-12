Yunanistan ve ABD'den Doğu Akdeniz zirvesi!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Cuma günü Viyana'da ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geleceği duyuruldu.
Görüşmenin ana gündem maddesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim olması bekleniyor.
Dün Atina yönetimi AB Dış İlişkiler Konseyini "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri" hakkında acil toplantıya çağırmıştı.
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına 23 Ağustos'a kadar devam edeceğinin NAVTEX'le (Denizcilere Duyuru) duyurulmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis alarma geçmişti.
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