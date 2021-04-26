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HaberlerGündemKAHREDEN OLAY! Son dakika: Baba ile kızı koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatlarını kaybettiler
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Baba ile kızından 3 saat arayla kahreden haber!

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, emekli öğretmen olan Alay Balçık (88) ve kızı Sabahat Balçık (60),koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatını kaybetti. Baba ile kızının cenazeleri salgın tedbirleri kapsamında toprağa verilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu

KAHREDEN OLAY! Son dakika: Baba ile kızı koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatlarını kaybettiler
Baba ile kızından 3 saat arayla kahreden haber!
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DHA

Trabzon'un Çaykara ilçesi Maraşlı Mahallesi'nde oturan emekli öğretmen Alay Balçık (88) ve kızı Sabahat Balçık (60),bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince Çaykara Devlet Hastanesi´ne başvurdu.

İKİSİ DE POZİTİF ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre ilçeden sevk edildikleri Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı.

ÖNCE KIZI 3 SAAT SONRA BABASI ÖLDÜ

Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi.

Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, bilinci kapalı olan Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

BABA VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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