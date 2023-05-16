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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, yurt dışında ise %52,69 oranında bir katılım gerçekleştiğini aktarırken, yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu söylemişti. 14 Mayıs'tan önce elçilik ve temsilciliklerde oy kullanan yurt dışı seçmenlerinin 2. tura nasıl ve ne zaman oy kullanacağı ise merak konusu oldu.

20 MAYIS'TA BAŞLAYACAK, 24 MAYIS'TA SONA ERECEK

YSK'nın aktardığına göre ikinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Türkiye'de seçim günü ve gümrük kapıları için son gün ise 28 Mayıs olarak ifade edildi.

ABD'DE 2 GÜN OLARAK AÇIKLANDI

Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için ABD'de bu haftasonu 2 gün tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu.

Büyükelçiliğin yazılı açıklamasında, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu ABD'de sadece 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi kararı doğrultusunda yurt dışı seçmen kaydı bulunan vatandaşların, başkent Washington'daki büyükelçilik ile New York, Boston, Miami, Houston, Chicago ve Los Angeles'taki başkonsolosluklarda kurulacak sandıklarda, söz konusu tarihlerde, yerel saatle 08.00 - 22.00'de oy kullanabilecekleri belirtildi. Açıklamada, ayrıca ilk tur seçimlerinde olduğu gibi, New York Başkonsolosluğuna bağlı Long Island ve South Jersey'de yine aynı tarih ve saatlerde oy kullanılabileceği bildirildi.

CHP'DEN BAZI ÜLKELERDE OY VERME İŞLEMLERİNİN KISALTILMASINA TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, oy kullanma gün sayısının bazı ülkelerde kısaltılmasına tepki gösterdi. Japonya'da da benzer bir karar alındığını ifade etti.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün YSK’ya itirazımızı yapıyoruz, gelişmeleri size bildireceğim" dedi.

Yurter Özcan, daha önce kendilerine süre olarak 5 gün denildiğini ve sandık görevlileri ile müşahitlerin isimlerinin buna göre hazırlandığını belirterek "Seçim başlamadan önce ikinci tura kalması halinde, ABD’de oy kullanma işleminin 5 gün olacağı bize iletilmişti. Dün akşama kadar Washington Büyükelçilik ve Konsolosluk’ların websitesinde de 5 gün yazılıydı. Dün YSK bunu değiştirdi ve 2 güne düşürdü" dedi. Özcan Kılıçdaroğlu'nun yüksek oy aldığı ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya, Japonya gibi ülkeler için de bu yöntemin kullanıldığını ifade etti.

Diğer ülkeler ve temsilciliklerdeki tarihler ise şu şekilde açıklandı;

ALMANYA

Berlin Başkonsolosluğu, Düsseldorf Başkonsolosluğu, Essen Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu, Hamburg Başkonsolosluğu, Hannover Başkonsolosluğu, Karlsruhe Başkonsolosluğu, Kassel Başkonsolosluğu, Köln Başkonsolosluğu, Mainz Başkonsolosluğu, Münih Başkonsolosluğu, Münster Başkonsolosluğu, Nürnberg Başkonsolosluğu, Stuttgart Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ile 24 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hannover Başkonsolosluğu - Bremen, Köln Başkonsolosluğu - Aachen, Nürnberg Başkonsolosluğu - Regensburg'taki oy kullanma işlemleri ise 20 Mayıs 2023 ile 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

AVUSTRALYA

Avustralya'da da Siney Başkansolosluğu "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu Başkonsolosluğumuzun «66 Ocean Street, Woollahra, NSW, 2025» adresinde 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde 08:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir" notunu paylaştı. Kanberra Büyükelçiliği resmi Facebook sayfası da oy verme işlemlerinin alınan kararla 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yerel saat ile 08.00 ve 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini ifade etti. BREZİLYA YSK'nın paylaştığı listeye göre Brezilya'da Brazilya Büyükelçiliği ve Sao Paulo Başkonsolosluğu'nda oy işlemleri yalnızca 21 Mayıs'ta gerçekleşecek. BULGARİSTAN YSK'nın listesinde göre Bulgaristan'daki oy verme işlemleri Burgaz Başkonsolosluğu, Filibe Başkonsolosluğu ve Sofya Büyükelçiliği'nde gerçekleştirilecek. Bu merkezlerde oy verme işlemleri 3 gün olarak belirlenirken, 20 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihleri aralığında görülüyor. BİRLEŞİK KRALLIK İngiltere'de oy verme işlemleri Londra Başkonsolosluğu, Manchester Başkonsolosluğu ve Manchester Başkonsolosluğu - Leicester olarak açıklandı. İskoçya'da ise Edinburg Başkonsolosluğu'nda oy vermek işlemleri gerçekleştirilecek. İki ülke için de oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri açıklandı. CEZAYİR Cezayir Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri için açıklanan tarih 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 olarak belirlendi. ÇEKYA Çekya'da Prag Büyükelçiliği'nde yapılacak oy verme işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 olarak duyuruldu. ÇİN Guanco Başkonsolosluğu, Hong Kong Başkonsolosluğu, Pekin Büyükelçiliği, Şanghay Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. DANİMARKA Danimarka'da Kopenhag Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri 2. tur için 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kopenhag Büyükelçiliği / Aarhus'taki oy verme işlemleri ise 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 arasında gerçekleşecek. ESTONYA Tallin Büyükelçiliği'deki oy verme işlemleri ikinci turda yalnızca 21 Mayıs'ta yapılacak. FAS Fas'ta Rabat Büyükelçiliği'ndeki oy işlemleri de Estonya gibi 21 Mayıs'ta gerçekleştirilebilecek. FİNLANDİYA Helsinki Büyükelçiliği'nde ikinci tur için oy verme işlemleri, 20 Mayıs 2023 - 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında verilecek. FRANSA Fransa'da oy verme işlemleri ikinci turda da Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu / Clermont-Ferrand, Marsilya Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu / Orleans, Strazburg Başkonsolosluğu, Strazburg Başkonsolosluğu / Mullhouse'ta yapılacak. Lyon Başkonsolosluğu - Clermont-Ferrand, Paris Başkonsolosluğu - Orleans, Strazburg Başkonsolosluğu - Mulhouse gibi ek bölgelerdeki oy kullanma işlemleri 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bunun dışındaki Bordeaux Başkonsolosluğu, Lyon Başkonsolosluğu, Marsilya Başkonsolosluğu, Nantes Başkonsolosluğu, Paris Başkonsolosluğu ve Strazburg Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023- 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında oy kullanılabilecek. GÜNEY AFRİKA Pretorya Büyükelçiliği ve Cape Town Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy verme işlemleri YSK'nın sitesine göre 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak. GÜRCİSTAN Batum Başkonsolosluğu ve Tiflis Büyükelçiliği'ndeki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılacak. HOLLANDA Amsterdam Başkonsolosluğu, Deventer Başkonsolosluğu ve Rotterdam Başkonsolosluğu'ndaki oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rotterdam Başkonsolosluğu - Eindhoven'da ise 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılacak. IRAK Bağdat Büyükelçiliği, Erbil Başkonsolosluğu ve Basra Başkonsolosluğu'nda 20 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihlerinde oy kullanılabilecek. YSK ayrıca Bağdat Büyükelçiliği için oy kullanma saatlerini 09.00-19.00 olarak güncellendiğini belirtti. İRLANDA Dublin Büyükelçiliğİ'ndeki oy verme işlemi de yalnızca 20 Mayıs - 21 Mayıs 2023'te gerçekleşecek. İSVİÇRE Bern Büyükelçiliği, Cenevre Başkonsolosluğu ve Zürih Başkonsolosluğu'ndaki işlemler 20 Mayıs 2023 - 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında olacak. JAPONYA Tokyo Büyükelçiliği ve Nagoya Başkonsolosluğu'nda ikinci tur için oy verme işlemleri 20 Mayıs 2023 ve 21 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek. KANADA Kanada'da da ABD'dekine benzer bir karar alındı. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Seçimi için 2. tur oy verme tarihlerinin YSK tarafından yeniden düzenlendiği belirtilerek oy kullanma günleri 20-21 Mayıs olarak açıklandı. Açıklamada "Kanada’da, 20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde Ottava Büyükelçiliğimizde, Toronto, Vancouver ve Montreal Başkonsolosluklarımızda 08.00-22.00 saatleri arasında oy kullanılacaktır. Vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur" denildi.