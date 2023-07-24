Yüz binlerce kişi sokaklara dökülmüştü: İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı

İsrailMeclisi, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkemenin yetkilerini kısıtlayacak yasa tasarısının 2. ve 3. oylaması için parlamento çevresinde pazar gününden bu yana devam eden protestoların eşliğinde toplandı.

Meclis'te yasa tasarısı görüşmelerinin tamamlanmasının ardından oylamaya geçildi. Muhalefet milletvekilleri, yasa tasarısını boykot etmek için Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.

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Hükümetin yargı düzenlemesinde Yüksek Mahkeme'nin yürütme üzerindeki denetimini kaldıracak maddeyi Meclis, 2. ve 3. oylamada da 64 lehte oy ile kabul etti. Meclis'teki 56 muhalefet milletvekili ise oylamaya katılmadı.