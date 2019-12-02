İran'da Kasım ayı ortalarında hükümetin yaptığı benzin zammını protesto için başlayan gösterilerde ölü sayısının arttığı yönünde haberler geliyor.

Son olarak New York Times gazetesi, Mahşehr kentinde güvenlik güçlerinden kaçarak bataklık bir alana sığınan yüzlerce göstericinin, Devrim Muhafızlarının açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybettikleri iddia edildi.

Gazetenin kentte yaşayan 6 görgü tanığına dayandırdığı haberine göre olayda 40 ila 100 arasında gösterici yaşamını yitirdi.

Haberde Devrim Muhafızları'nın kentte 18 Kasım'dan bu yana büyük sevkiyat gerçekleştirdiği belirtildi.

Devrim Muhafızları'nın, göstericilerin yakınlardaki petrokimya tesisine giden yolun kontrolünü ele geçirmesinin ardından harekete geçtiği öne sürüldü.

Haberde göstericilere hiç bir uyarı yapılmadan ateş açıldığı, bu sırada göstericiler arasındaki bir kişinin otomatik silahla karşılık verdiği kaydedildi.

KARŞILIK VERDİLER

Bataklığa sığınan ve açılan ateşte hayatını kaybedenlerin cesetlerinin kamyonlarla bilinmeyen bir yere nakledildiği ifade edildi.

Olayın ardından kentin bazı yerlerinde silahlı çatışmalar çıktığı vurgulandı.

Gazete, halen kent girişinde ve merkezi noktalarda tankların ve zırhlı araçların beklediğini duyurdu.

Bağımsız kaynaklar, ülke genelinde devam eden gösterilerde şimdiye kadar 180 ile 450 arasında sivilin yaşamını yitirdiğini tahmin ediyor.