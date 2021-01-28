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Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlu? Z kuşağı kimlerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında Z kuşağından bahsetmesi üzerine Z kuşağı kimlerdir sorusu gündeme geldi. Peki Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlu? Z kuşağı kimlerdir? İşte Z kuşağı hakkında merak edilen haberin detaylar...

Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlu? Z kuşağı kimlerdir?

Sosyal medyanın dikkat çeken gündem maddelerinden biri Z kuşağıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Z kuşağı hakkında açıklamalarda bulundu. Okurlar Z kuşağı hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Türkiye'de Z kuşağı kimlerden oluşuyor? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kaç doğumlu?

Z KUŞAĞI NEDİR? Z KUŞAĞI KAÇ DOĞUMLU? Z KUŞAĞI KİMLERDİR?

2001 ile 2012 yılları arasında doğan kişilerden oluşan kuşaktır. Araştırmacılar ve medya bu kuşağı takribi 1990'lı yılların sonundan 2010'lu yıllar başlayana kadar doğan kişilerin oluşturduğunu söylemektedir.

2012 yılında, USA Today, online platformunda okuyucuların Milenyallerden sonraki gelecek neslin adını seçmeleri için bir yarışma düzenledi. Z Kuşağı adı önerildi.

Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Demet Lüküslü, kuşakların diğer toplumsal kategoriler gibi homojen yapılardan oluşmadığını vurguluyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Lüküslü, X,Y, Z kuşağı gibi tanımlamaların daha çok pazarlama ve insan kaynakları alanları tarafından kullanıldığına dikkat çekiyor.

Gençlik sosyolojisi üzerine çalışan Lüküslü'ye göre küresel olarak genç kuşağın ortak özellikleri ise şöyle:

Eğitimin rolünün sorgulandığı bir dönemin gençleri. En eğitimli kuşak ve eğitim sisteminin içinde en uzun kalan kuşak olmasına rağmen eğitimin vaatlerinin yerine getirilmediğini görüyorlar.

Demografik olarak bir tarafta yaşlanmakta olan Batı ve Kuzey Avrupa toplumları, diğer tarafta genç olan Ortadoğu ve Afrika toplumları var. Ancak her iki taraf için de genç olmak bir avantaj değil, dezavantaj.

Genç işsizliğinin engel oluşturduğu bir kuşak. Çocukluk ile yetişkinlik arasında bir geçiş dönemi olarak tanımlanan gençlik dönemini, ayakları üzerinde durmakta zorlanan, 'yetişkinliğe' geçemeyen, kaygı ve korkularla geçiren bir gençlik.

İklim krizi ile beraber dünyanın geleceğinin sorgulandığı bir dönemin gençleri.

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) Gençlik Politikaları Ekibi'nden politika analisti Gamze İğrioğlu, Z kuşağını olusturan 15-24 yaş aralığındaki gençlerin dijitalleşme, otomasyon, iklim değişikliği gibi küresel değişimlere maruz kalan ve uzun vadede bu değişimlerin etkileri ile yaşayacak bir kuşak oldugunu söylüyor.

BBC Türkçe'ye OECD'nin gençlik ile ilgili araştırmalarını değerlendiren ve kendisi de Z kuşağından olan İğrioğlu, "Bu kuşak, bilgi ve eğitime ulaşım ile teknolojik yatkınlık konularında diğer kuşaklara göre çok daha avantajlı konumda olmasına rağmen ekonomik anlamda özellikle istihdam konusunda diğer kuşaklara göre zorluk yaşıyor" açıklamasında bulunuyor.

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