Zamlı araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz araştırma görevlisi maaşlarına yüzde kaç zam geldi?

Ocak-Haziran 6 aylık enflasyon farkı netleşti ve bu doğrultuda milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren memur maaş zammı da belirlendi. Bu kapsamda kamuya bağlı birçok meslek grubunun maaşı güncellendi. Peki, memur maaş zammına göre araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Temmuz zamlı araştırma görevlisi maaşı...