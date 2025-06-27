Zamlı bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak? Güncel bedelli askerlik ücreti ne zamana kadar geçerli?

GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

Şu anda 243 bin 13 lira 44 kuruş olarak uygulanan ücret 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşların güncel rakamdan yararlanması için en geç 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini yapması gerekiyor. Konu hakkında resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadelere yer verdi;

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."