EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

• PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 90 TL olurken, en pahalı sigara fiyatı ise 100 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 120 TL’den satılıyor.

• JTI grubunun en ucuz sigarası 85 TL olurken, en pahalı sigarası 100 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 215 TL’den satılıyor.