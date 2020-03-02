Zara: Daha güzel sürprizler var - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü şarkıcı Zara, dün bir AVM'de Akif Beki ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Dila ile objektiflere takıldı. Kızı ile alışveriş turuna çıkan şarkıcı, basın mensuplarını görünce şaşkınlık yaşadı.

Zara, görüntü alan muhabirlerden kızının çekilmemesini istedi. Yurt dışı turnesinden yeni dönen sanatçı, "Amerika turnesi çok güzel geçti, kısmet olursa yine yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜZEL SÜRPRİZLER VAR"

Sürprizi olacağını belirten Zara, "Yakında güzel bir flarmoni orkestrasına eşlik edeceğim, hazırlıkları devam ediyor" şeklinde konuştu. Güneş gözlüğünü takarak poz verem sanatçı, "Daha güzel sürprizler var, yakında onları da açıklarım" diyerek oradan uzaklaştı.