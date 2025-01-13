Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diğer Zelenskiy'den "Kuzey Koreli askerleri takas" teklifi | Dış Haberler

        Zelenskiy'den "Kuzey Koreli askerleri takas" teklifi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya için savaşan Kuzey Koreli askerlerin esir alındığını ve eğer takas organize edilirse liderleri Kim Jong Un'a teslim edebileceklerini belitti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 13.01.2025 - 00:00 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zelenskiy'den "Kuzey Koreli askerleri takas" teklifi
        ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kuzey Koreli askerlerin Rusya'da esir tutulan Ukraynalılarla takas edilmesi organize edilebilirse, bu askerleri liderleri Kim Jong Un'a teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

        Zelenskiy "İlk yakalanan Kuzey Koreli askerlerin yanı sıra, şüphesiz daha fazlası da olacak. Askerlerimizin başkalarını ele geçirmesi sadece bir zaman meselesi." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        Ahmed Şara: 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        "Galatasaray'ın Fenerbahçe ile en büyük farkı..."
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Yerli ve milli NAVTEX devreye girdi
        Galatasaray doludizgin!
        Galatasaray doludizgin!
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        "Futbol adına kötü bir geceydi"
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı!
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Amasya'da sondaj sırasında göçük! İki işçiden acı haber
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        Yangın bölgesinde Türk ünlülerin de evleri var
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        "Grönland'ı satın alma asker gönder"
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!