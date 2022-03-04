Zelenskiy'e 3 suikast girişimi 0:00 / 0:00

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İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 2 kez paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun saldırısından kurtuldu.

Zelenskiy son olarak da Cumartesi günü, geçtiğimiz haftalarda Rusya'ya destek için giden Çeçen suikastçıların planladığı saldırıdan kurtuldu.

Gazeteye konuşan kaynaklara göre, saldırıyı Zelenskiy'nin ekibine 'savaş karşıtı Rus istihbaratçılar' iletti. Böylece saldırılar önlendi.

Zelenskiy, geçtiğimiz gün Rusya'nın kendisini öldürmek istediği sorularına "Ben şu anda hayattayım. Her canlı gibi ben de yaşamak istiyorum. Hepimiz yaşamak istiyoruz. Her canlı gibi ben de ailemin risk altında olmasından korkuyorum. Ama ben bu ülkenin devlet başkanıyım, o nedenle korkma gibi lüksüm yok" demişti.

Rusya'nın saldırılarının ilk başladığı günlerde ABD'nin Zelenskiy'i ülkeden tahliyesi teklif edilmiş ancak Ukrayna lideri bunu “Savaş burada” sözleriyle reddederek Kiev'de kalacağını belirtmişti.