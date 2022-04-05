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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rus işgalinin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana görülen değişimi gündem oldu.

HABERTURK.COM
  • 01
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından paylaşılan bu fotoğrafta, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Şubat 2022’de Birlik Günü kutlamalarına katılırken Ukrayna'nın milli marşını dinledi.
  • 02
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Zelenskiy 18 Şubat'ta Mariupol'de Ukrayna sahil güvenlik görevlilerini ziyaret etti, silahları teftiş etti.
  • 03
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    22 Şubat’ta ulusa seslenen Zelenskiy,  Ukrayna'nın "hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmadığını" dile getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçıları tanımasıyla Rusya'nın bir işgale yaklaştığını söyledi.

     

     
  • 04
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Rus işgalinin 24 Şubat'ta başlamasının ardından Zelenskiy, 26 Şubat'ta Kiev'den böyle yayın yaptı.

     

     
  • 05
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Zelenskiy'nin 3 Mart'ta yaptığı konuşmada sakallarının uzamaya başladığı görüldü.
  • 06
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Zelenskiy'nin 11 Mart'ta Facebook üzerinden açıklamalarda bulunduğu anlardan biri.
  • 07
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    18 Mart'ta Rus işgalinin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • 08
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    31 Mart'ta kameraların karşısına geçen Zelenskiy'nin sakalların oldukça uzadığı görüldü.  
  • 09
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Son olarak dün (4 Nisan), başkent Kiev yakınlarındaki Buça'yı ziyaret Zelenskiy'nin görüntüleri dünya basınında gündem oldu. 
  • 10
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Rus işgalinde 40 günü geride bırakan Zelenskiy'nin oldukça yorgun olduğu fark edildi.

     

     
  • 11
    Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 24 Şubat'tan bu yana değişimi

    Uluslararası basında yer alan haberlerde, "40 günde 10 yıl yaşlandı" yorumlarına yer verildi.

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