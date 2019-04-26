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Pazar günü yapılan Ukrayna cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oyların yüzde 73'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy'nin film şirketinde, usulsüzlük iddiasıyla inceleme başlatıldı.
"FİLM UKRAYNACA YERİNE RUSÇA ÇEKİLDİ"
Zelenskiy'nin Kinokvartal adlı şirketinde inceleme başlatan Ukrayna Ulusal Yolsuzluklarla Mücadele Bürosu Müdürü Artyom Sıtnik, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, farklı sivil toplum örgütlerinden kendilerine gelen şikayetler üzerine inceleme başlattıklarını söyledi. Zelenskiy'nin geçen yıl devletten maddi yardım alarak çevirdiği 'Ben, sen ve onlar' adlı filmde sözleşmeye aykırı davrandığı şeklinde şikayetin olduğunu söyleyen Sıtnik, filmin, Ukrayna Devlet Sinema Ajansı ile yapılan sözleşmeye aykırı olarak, Ukraynaca yerine Rusça olarak çekildiğini, daha sonra Ukraynaca dublajının yapıldığını ifade etti. Artyom Sıtnik, konuyu mahkemenin karara bağlayacağını dile getirdi.
Diğer taraftan, Zelenskiy'nin danışmanları yaptıkları açıklamada, Zelenskiy'nin göreve başlamasından sonra ilk olarak, yolsuzlukla mücadele kurumlarının yeniden yapılandırılacağını belirttiler.
Zelenskiy'nin resmi olarak bir ay içinde göreve başlaması bekleniyor. Bu süre içinde, şimdiki Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, görevine devam edecek. Zelenskiy'e yakın çevreler, Poroşenko'nun bir taraftan Ekim ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerine yönelik kampanyalara giriştiğini, diğer taraftan da Zelenski göreve başlamadan önce onu zor durumda bırakacak icraatlar uygulamaya çalıştığını öne sürüyor.
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