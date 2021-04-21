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HaberlerDünyaAvrupaSon dakika: Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi
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Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donbas'ta görüşmeyi teklif etti

Son dakika: Zelenskiy, Putin'e Donbas'ta görüşmeyi önerdi
Zelenskiy'den Putin'e görüşme daveti
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AA

Zelenskiy, Facebook'tan paylaştığı video mesajda Putin'e seslendi.

Ukrayna ve Rusya'nın ortak geçmişi olmasına rağmen geleceğe farklı baktıklarını söyleyen Zelenskiy, bu durumun bir problem olmak zorunda olmadığını, geç kalınmazsa fırsat olabileceğini belirtti.

AA'nın haberine göre; dün ve önceki gün Donbas krizinin çözümüne ilişkin toplantılarda durumu yerinde görüp anlamak için temas hattına gitme teklifinde bulunulduğunu hatırlatan Zelenskiy, "Ben oraya her ay gidiyorum Sayın Putin. Dahasına da hazırım ve size savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Donbas bölgesinde herhangi bir noktada görüşmeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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