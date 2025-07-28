Zelenskiy: Trump önemli bir açıklama yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı uzatmak için elinden geleni yaptığını belirterek güçlü ve kararlı bir şekilde hareket edilirse barışın sağlanabileceğini bildirdi.

Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İskoçya'daki temasları sırasında Rusya'ya yönelik açıklamalarına değinen Zelenskiy, "Başkan Trump bugün son derece önemli bir açıklama yaptı." dedi.

Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın barış çabalarını aksatmak ve bu savaşı uzatmak için elinden geleni yaptığı belli." ifadesini kullandı.

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Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımlarla baskı kurulması gerektiğini savunarak, "Gerçekten de güçlü ve kararlı bir şekilde hareket edersek barış sağlanabilir. Defalarca ifade ettik ve tüm müttefiklerimiz de bunu biliyor ki yaptırımlar kilit unsurdur." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın "güç yoluyla" sağlanmasının mümkün olacağını belirten Zelenskiy, kalıcı barışın sağlanması için ABD ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.