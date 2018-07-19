Zeynep Alkan'dan ıslak poz!

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın ilk evliliğinden olan kızı Zeynep Alkan, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yine dikkat çekti. Yaklaşık 30 bin beğeni alan karelere çok sayıda yorum yapılırken genç kızın silikon taktırmış olabileceğine dair çok sayıda yorum da yapıldı