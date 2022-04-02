Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

"ANNELİK HAYALİ KURUYORUM"

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine giren Bastık, son olarak basın mensuplarının, "Annelik düşüncesi sizin için ne ifade ediyor?" sorusunu cevapladı.

Zeynep Bastık, "Bir yengeç kadını olarak annelik hayali kuruyorum ve çocukları çok seviyorum. Kendimi anne olarak hayal edebiliyorum ama doğru zamanda olması gerektiğine inanıyorum. Doğru zaman ve yerde gelir, bizi bulur. Şimdilik öyle bir planımız ve acelemiz yok. Zaten birlikte bir iş ve kariyer yürütüyoruz. Yapacak çok şey var. Önce hayallerimizi gerçekleştirelim, kısmetse o da bizi bulur." açıklamasını yaptı.