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Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine giren Zeynep Bastık, muhabirlerin, "Annelik düşüncesi sizin için ne ifade ediyor?" sorusunu cevapladı. Şarkıcı, "Bir yengeç kadını olarak annelik hayali kuruyorum ve çocukları çok seviyorum. Kendimi anne olarak hayal edebiliyorum ama doğru zamanda olması gerektiğine inanıyorum" dedi

HABERTURK.COM
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Zeynep Bastık (28), önceki akşam Etiler'deki bir restoranda arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi. YouTube'da 2,5 milyon aboneye ulaşan ve Türkiye'nin en çok abone sahibi olan bireysel müzik kanalına sahip olan Bastık, dostlarıyla kutlama yaptı.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    "ÖNEMLİ BİR GÜNDÜ"

    Çıkışta basın mensuplarının tebriklerini kabul eden Zeynep Bastık, "Ekip arkadaşlarımla çok güzel bir yemek yedik. Güzel ve önemli bir gündü. Kanal abone sayımız 2,5 milyon, toplam izlenme de yaklaşık 2 milyar oldu. Bunu kutlamaya geldik." dedi.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    "BÖYLE ŞEYLER KONUŞMAYI AYIP BULUYORUM"

    Muhabirlerin, "Kısa bir sürede çok büyük isimleri geride bırakarak, çok büyük rakamlara ulaştınız. Böyle bir beklentiniz var mıydı?" sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, "Kendimle ilgili böyle şeyler konuşmayı biraz ayıp buluyorum. Bu, dinleyen ve izleyenlerin takdiridir. Ben sadece üretmekle mesulüm. Üretmeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    "ANNELİK HAYALİ KURUYORUM"

    Geçtiğimiz yıl temmuz ayında sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine giren Bastık, son olarak basın mensuplarının, "Annelik düşüncesi sizin için ne ifade ediyor?" sorusunu cevapladı.

    Zeynep Bastık, "Bir yengeç kadını olarak annelik hayali kuruyorum ve çocukları çok seviyorum. Kendimi anne olarak hayal edebiliyorum ama doğru zamanda olması gerektiğine inanıyorum. Doğru zaman ve yerde gelir, bizi bulur. Şimdilik öyle bir planımız ve acelemiz yok. Zaten birlikte bir iş ve kariyer yürütüyoruz. Yapacak çok şey var. Önce hayallerimizi gerçekleştirelim, kısmetse o da bizi bulur." açıklamasını yaptı.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    MENAJERİYLE EVLİ

    Öte yandan Zeynep Basık, geçtiğimiz yıl temmuz ayında reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile evlenmişti.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    EDİS'LE DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU

    Ünlü şarkıcı, iki ay önce Edis ile katıldıkları bir partide yaptıkları dans ile çok konuşulmuştu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin dans görüntüsü hakkında, "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumunu yapmıştı.

    Kendisiyle ilgili yorumları Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Zeynep Bastık'ın eşi Tolga Akış, hakkında yapılan eleştirileri ti'ye almıştı.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    "KÜFÜRLERİNİZİ GÖRDÜM, KOMİK ŞEYLER VAR"

    Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    "NE DİYELİM İSTİYORSUN?"

    "Kendimi şu an Zeynep Bastık'ın kocası gibi hissediyorum." yorumu üzerine "Bir rahatlama, bir genişlik gelmiş." mesajını yazan Akış, kendilerinden açıklama istenmesine ise, "Ne diyelim istiyorsun?" diyerek, karşılık vermişti.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    "SORULMASI GEREKEN SORU BU"

    "Edis ve Zeynep Bastık gibi dans edemeyeceksek niye arkadaşız?" mesajına Tolga Akış'tan, "İşte sorulması gereken sorular bunlar..." cevabı gelmişti.
  • Zeynep Bastık: Annelik hayali kuruyorum

    "ÇOK ÜZÜCÜ BİR HAL ALDI"

    Meslektaşı Zeynep Bastık'la yaptığı dansla ilgili konuşan ünlü popçu da, "Her şeyden önce biz Zeynep'le aileyiz. Zeynep benim kardeşim, eşi (Tolga Akış) menajerim. Dansa gelince o baş başayken yapılan bir dans değildi. Orası bir sahne ve bizi izleyen 300 kişi var. Biz bir performans sergiliyoruz ve Zeynep'in şarkısını canlandırıyoruz. Önce söyleyenlere gülüp, geçtim ama sonrasında üzüldüm. Küçük bir kesitle yargılandık ve bu durum üzücü bir hal aldı. Aslında açıklanacak bir şey yok, sahne üstündeki gösteri gerçek hayattan başka bir şeydir." şeklinde konuşmuştu.

 

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