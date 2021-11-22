"ARADAN 25 YIL GEÇMİŞ"

Eski günleri yad eden Kankonde, gönderisine, "25 yıl geçmiş aradan ama tiyatroya başlayalı da iki yıl olmuş. Sınıf arkadaşlarım ve Süleyman Atanısev yanımdakiler. Büyüdüğüm tiyatro 'Eskişehir Tiyatora Kumpanyası', büyüdüğüm insanlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.