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        Haberler Objektife Takılanlar Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, oğulları Atlas ile ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, oğulları Atlas ile ilk kez görüntülendi

        Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, bir ay önce dünyaya gelen oğulları Atlas ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Çift, Atlas'a doğar doğmaz sosyal medya hesabı açmalarıyla ilgili konuşurken, Bayat setlere dönüş sinyali verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 23:33 Güncelleme: 26.02.2025 - 23:33
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        "Setlerde bizimle büyür"
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, bir ay önce dünyaya gelen oğulları Atlas ile birlikte Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı.

        Oğulları Atlas’ı kruvasan yemeye getirdiklerini söyleyen Elçin, "Kendisinin bir Fransız düşüncesi var, nereden geliyor bilmiyorum? Genlerinde yok ama Fransız mantalitesi var belki" diyerek espri yaptı.

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        Anneliğe kısa sürede adapte olduğunu belirten Bayat ise, bebeklerine doğar doğmaz sosyal medya hesabı açmalarıyla ilgili olarak; "Aslında o da bir albüm. Her anımızı sürekli fotoğraf çekiyoruz ya, eskiden albüm oluyordu" dedi.

        ÇAĞLAR ELÇİN'DEN DİJİTAL ÇAĞ YORUMU

        Araya giren Elçin ise, dijital dünyaya ayak uydurmanın çağın gerekliliği olduğunu vurgulayarak, "Başka bir boyuta geçiyoruz hayatta. Ya tamamen bu dijital dünyayı, yapay zekayı reddedeceksin ya da ormanın ortasında bir evde yaşayacaksın. Ya da uyum sağlayacaksın. Zamanında reddettik. Ne oluyor? Bu kez geri kalıyorsun. Belki ileride 'Bana niye hesap açmadınız?' der. Atlas canım kruvasan istedi, onu buraya getirdik" şeklinde konuştu.

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        Bayat, nazar konusuna da değinerek, "Sevgimiz korur diye düşünüyoruz. Değiyordur, değmiyordur, biz hep sevgiyle dönüştüreceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

        "TİYATRONUN TOZUNU YUTAR"

        Şartlar oluşması halinde setlere dönebileceğini belirten Bayat, "Ufak ufak setlerde, kulislerde, tiyatroda bizimle büyür. Tiyatronun tozunu yutar ama sonra yapmak ister mi istemez mi, kendi bilir. Oyuncu olmak isterse de çabalaması lazım, öyle kolay lokma yok" dedi.

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        #Zeynep Tuğçe Bayat
        #Cansel Elçin
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