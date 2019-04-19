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Geçtiğimiz günlerde Miami'de birlikte tatil yaptıkları iddia edilen eski eşler Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz, Yelda Demirören ve Haluk Kalyoncu'nun düğününe katılmıştı. Ilıcalı ve Yılmaz, evlendikleri Çırağan Sarayı'nda yıllar sonra bir araya gelmişti. İkili, kızları Yasemin ile ayrı ayrı çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmıştı.