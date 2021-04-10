Ziynet Sali kimdir? Sorusu merak ediliyor. İBO Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde yer alan Ziynet Sali araştırılıyor. Peki, Ziynet Sali kimdir? Ziynet Sali kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali Safter 29 Nisan 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Doğumunun ardından ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Sali, bu dönemde Britanya vatandaşlığı aldı. 1981'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından, üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti ve 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Sali, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü Ba-Ba'yı 2000 yılında, Dost Müzik etiketiyle yayımladı. 2004'te, Zorba Müzik etiketiyle yayımlanan ikinci stüdyo albümü Amman Kuzum'da Yunanca şarkılar da yer almaktaydı. 2005 yılında Amman Kuzum'a "Chiculata" şarkısının eklenmesi sonrasında Chiculata+1 (Amman Kuzum) adıyla bir kez daha aynı şirketten yayımlanan albümün ardından, Ozan Video tarafından 2006'da Mor Yıllar adını taşıyan üçüncü stüdyo albümü piyasaya sürüldü.

Dördüncü stüdyo albümü Herkes Evine, 2008'de DMC etiketiyle yayımlandı ve ertesi yıl bu albüme "Bizde Böyle" şarkısının eklenmesiyle Bizde Böyle + Herkes Evine adlı albüm piyasaya sürüldü. 2010'da DMC tarafından yayımlanan albüm dışı ilk single'ı "Rüya", Türkiye listelerinde bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. DMC ile çalışmaya devam eden Sali'nin, 2010'da "Bize Yeter" single'ı ve 2011'de, kariyerinin ilk derleme albümü Collection satışa sunuldu. 2012'de GNL Entertainment etiketiyle, Sonsuz Ol adlı beşinci stüdyo albümü ve bu albümün yanı sıra daha önceki bazı şarkılarının remikslerinin yer aldığı Sonsuz Ol + Remixes piyasaya çıktı. Ertesi yıl, yine GNL Entertainment tarafından, kendisinin ilk konser albümü Bir Akdeniz Rüyası yayımlandı. 2013'te GNL Entertainment tarafından yayımlanan "Gelemiyorum Yanına" single'ının ardından tekrar DMC ile çalışmaya başlayan sanatçının 2014'te yayımlanan "Bugün Adım Leyla" single'ı ile konser kayıtlarının yer aldığı Bugün Adım Leyla albümü, ertesi yıl piyasaya sürüldü. 2015'teki altıncı ve son stüdyo albümü No 6 sonrasında sırasıyla "Bir Melekten Hediye" (2017),"Magic" (2017),"Deli Divanenim" (2018) ve "Hadi Hoppalara" (2018) olmak üzere dört single çıkarırken "Magic" single'ı Sali'nin ilk İngilizce şarkısı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanan ve adaylıklar elde eden Sali'nin Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde iki ödülü de bulunmaktadır.

ZİYNET SALİ'NİN EŞİ ERKAN ERZURUMLU KİM?

4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra'da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı'nın babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.