Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Ziynet Sali kaç yaşında, nereli ve kimdir? Ziynet Sali eşi kimdir, kiminle evli?

Tam adı Ziynet Sali Safter olan ünlü şarkıcı İBO SHOW konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. Aslen Kıbrıslı olan Ziynet Sali pop tarzında eserler vermekte olup geçmişte rebetiko tarzında eserler de vermiştir. Peki, Ziynet Sali kaç yaşında, nereli ve kimdir? Ziynet Sali eşi kimdir, kiminle evli? İşte Ziynet Sali biyografi...

Ziynet Sali kaç yaşında, nereli ve kimdir? Ziynet Sali eşi kimdir, kiminle evli?

Ziynet Sali kimdir? Sorusu merak ediliyor. İBO Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde yer alan Ziynet Sali araştırılıyor. Peki, Ziynet Sali kimdir? Ziynet Sali kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali Safter 29 Nisan 1975'te Lefkoşa'da doğdu. Doğumunun ardından ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşen Sali, bu dönemde Britanya vatandaşlığı aldı. 1981'de döndüğü Kıbrıs'ta lise düzeyine kadar olan eğitimini tamamlamasının ardından, üniversite öğrenimi için 1994'te İstanbul'a yerleşti ve 1999'da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Öğrencilik yıllarında profesyonel solistlik yapmaya başlayan Sali, tamamı Türkçe şarkılardan oluşan ilk stüdyo albümü Ba-Ba'yı 2000 yılında, Dost Müzik etiketiyle yayımladı. 2004'te, Zorba Müzik etiketiyle yayımlanan ikinci stüdyo albümü Amman Kuzum'da Yunanca şarkılar da yer almaktaydı. 2005 yılında Amman Kuzum'a "Chiculata" şarkısının eklenmesi sonrasında Chiculata+1 (Amman Kuzum) adıyla bir kez daha aynı şirketten yayımlanan albümün ardından, Ozan Video tarafından 2006'da Mor Yıllar adını taşıyan üçüncü stüdyo albümü piyasaya sürüldü.

Dördüncü stüdyo albümü Herkes Evine, 2008'de DMC etiketiyle yayımlandı ve ertesi yıl bu albüme "Bizde Böyle" şarkısının eklenmesiyle Bizde Böyle + Herkes Evine adlı albüm piyasaya sürüldü. 2010'da DMC tarafından yayımlanan albüm dışı ilk single'ı "Rüya", Türkiye listelerinde bir numaraya yükselen ilk şarkısı oldu. DMC ile çalışmaya devam eden Sali'nin, 2010'da "Bize Yeter" single'ı ve 2011'de, kariyerinin ilk derleme albümü Collection satışa sunuldu. 2012'de GNL Entertainment etiketiyle, Sonsuz Ol adlı beşinci stüdyo albümü ve bu albümün yanı sıra daha önceki bazı şarkılarının remikslerinin yer aldığı Sonsuz Ol + Remixes piyasaya çıktı. Ertesi yıl, yine GNL Entertainment tarafından, kendisinin ilk konser albümü Bir Akdeniz Rüyası yayımlandı. 2013'te GNL Entertainment tarafından yayımlanan "Gelemiyorum Yanına" single'ının ardından tekrar DMC ile çalışmaya başlayan sanatçının 2014'te yayımlanan "Bugün Adım Leyla" single'ı ile konser kayıtlarının yer aldığı Bugün Adım Leyla albümü, ertesi yıl piyasaya sürüldü. 2015'teki altıncı ve son stüdyo albümü No 6 sonrasında sırasıyla "Bir Melekten Hediye" (2017),"Magic" (2017),"Deli Divanenim" (2018) ve "Hadi Hoppalara" (2018) olmak üzere dört single çıkarırken "Magic" single'ı Sali'nin ilk İngilizce şarkısı oldu. Kariyeri boyunca çeşitli ödüller kazanan ve adaylıklar elde eden Sali'nin Kral Türkiye Müzik Ödülleri'nde iki ödülü de bulunmaktadır.

ZİYNET SALİ'NİN EŞİ ERKAN ERZURUMLU KİM?

4 Haziran 1984 tarihinde doğdu. İngiltere Londra'da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı'nın babası Kıbrıs'ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu'dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ediz Hun kaç yaşında? Ediz Hun kimdir?
BİYOGRAFİEdiz Hun kimdir?
Tamer Karadağlı kimdir? Tamer Karadağlı kaç yaşında?
BİYOGRAFİTamer Karadağlı kimdir?
Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında?
BİYOGRAFİAleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Camdaki Kız Tako kim? Hamza Yazıcı kimdir? Hamza Yazıcı kaç yaşında?
BİYOGRAFİCamdaki Kız Tako kim?
Müjde Ar kimdir? Müjde Ar kaç yaşında? Müjde Ar'ın annesi, babası kardeşleri kim?
BİYOGRAFİMüjde Ar kimdir?
Fettah Can kimdir, nereli, kaç yaşında? Fettah Can eşi kimdir?
BİYOGRAFİFettah Can kimdir?
Kırmızı Oda Miço kimdir, kim oynuyor? Kırmızı Oda Miço Miraç Altan Çuhadar kimdir, kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİKırmızı Oda Miço kimdir, kim oynuyor?
DMX kimdir, neden öldü? Ünlü rapçi DMX hastalığı neydi? DMX ölüm sebebi...
BİYOGRAFİDMX kimdir, neden öldü?
İngiltere Prensi Philip neden öldü? Prens Philip kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? Biyografisi
BİYOGRAFİİngiltere Prensi Philip neden öldü?
Survivor Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın kaç yaşında? Survivor Merve Aydın estetikli hali
BİYOGRAFİSurvivor Merve Aydın kimdir?