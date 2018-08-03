Ziynet Sali müzik piyasasını ısıtacak

Ziynet Sali bir süredir sosyal medyadan mayolu fotoğraflar paylaşıyordu. O paylaşımların sırrı ortaya çıktı. Ziynet Sali o pozları yeni single’ının kapağı için vermiş. Yazın en eğlenceli şarkısı iddiasındaki 'Hadi Hoppalara' adlı şarkıda Ziynet Sali ve ünlü Youtuber Berk Coşkun ile düet yapıyor