5 | 20

"KONUŞMA YASAĞIM VAR"

Sali, "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar. Gerçekten konuşma yasağım var. Tabi çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok ama sürekli ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu. İnsan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor" demişti.