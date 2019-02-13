Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, her hafta pazartesi günleri sevenleri ile beraber olacaklarını söyleyen Samsun ile Gerçeker, ilk konukları Sali’yi böreklerle karşıladı. Sali, "Beni böreklerle karşılıyorlar ama Ajda Pekkan’ı Boğaz'da gezdiriyolar" diyerek takıldı. Sinemacılar için çıkan telif yasası ile ilgili de konuşan üçlü, "İnşallah biz de sayın bakanımızın yanına çıkacağız" dedi.
Sali, ilk kez Sevgililer Günü'nde sahne almayacağını ve 14 Şubat’ı sevgilisiyle birlikte geçireceğini söyledi. Bunun üzerine Behzat Gerçeker, Ziynet Sali ve sevgilisini Sait Halim Paşa yalısına davet etti. Bu daveti kabul eden Sali, sevgilisinin de müzisyen olduğunu ve ilk kez o gece birlikte görüneceklerini belirtti.
"SILA İLE ARAMIZDA BİR KIRGINLIK KALMADI"
Sali, "Sıla ile barıştınız mı?" sorusunu ise "Evet, başına gelen kötü olaydan sonra kendisini aradım. Hiçbir kırgınlık kalmadı aramızda" şeklinde yanıtladı.
Geçtiğimiz günlerde, Ahmet Kural tarafından dayak yediğini iddia ederek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu'nun, Nişantaşı'nda bir otelde şarkıcı Ziynet Sali'ye şiddet uyguladığı iddia edimişti.
"KONUŞMA YASAĞIM VAR"
Sali, "Bu konuları mahkemede konuşacağım arkadaşlar. Gerçekten konuşma yasağım var. Tabi çok konuşanları bir susturmak gerekiyor ama onu da yargı yoluyla halledeceğiz. Kimseyle derdim yok ama sürekli ardı arkası kesilmeyen haksızlıklardan dolayı insanın sabrı taşıyor. Bu kadar çirkinleşmenin alemi yoktu. İnsan belli bir yere kadar iyi niyetini koruyabiliyor. Konu zaten yargıda, avukatım ilgileniyor" demişti.
"SILA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
"Sıla hanımla görüşüyor musunuz?" sorusuna Sali, "Tabii ki görüşüyorum hatta olaylardan sonra aradım geçmiş olsun dedim. Her zaman arkadaşız biz, aynı sektördeyiz. Meslektaşız" diye yanıt vermişti.
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