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        Haberler Gündem Zonguldak'ta iki grup arasındaki kavgada 14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirini bıçakladı - Güncel haberler

        14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirini bıçakladı

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 17 yaşındaki M.E.G. ile 14 yaşındaki B.V. isimli çocuklar, bıçaklı kavgada birbirlerini yaraladı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 03:14 Güncelleme: 04.02.2024 - 03:14
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        14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirini bıçakladı
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        Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Gülüç Beldesi Çengel mahallesinde meydana geldi.

        İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

        Bıçakların kullanıldığı kavgada iki çocuk da birbirlerini yaraladı. İkili kanlar içinde yerde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan B.V. Ereğli Devlet Hastanesi´nde, M.E.G. ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Sırtından bıçaklanan M.E.G.´nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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