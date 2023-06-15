Benito'nun halihazırda yaşadığı yerde beslenmek için yeterince ağacın olmadığını öne süren çiftlik sahibi Matt Lieberman ise zürafayı satın almayı veya sahiplenmeyi teklif etti. Lieberman, hayvanın sert kış koşullarından etkilenmemesi için ona ısıtmalı ahır sağlayabileceğini de belirtti. Eleştirileri reddeden Central Park'taki yetkililer, Benito'nun yaşam koşullarını iyileştirmek için çabaladıklarını ifade etti ancak zürafaya daha fazla ağaç sağlayamayacaklarını kaydetti.