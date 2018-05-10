Olay, saat 17.30 sıralarında Pulur Mahallesi Eski Garajlar Sokakta bulunan 10 katlı bir apartmanda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın çatısına çıkan Yücel Şahin, iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu aşağıya düştü.

DHA'nın haberine göre, Şahin'in yere düşmesini fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şahin, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Apartmanda ikamet etmediği öğrenilen Şahin'in çatıya çıkma nedeni araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER