102 yaşındaki soykırım mağduru, öldüğünü sandığı yeğenini buldu

Soykırımdan kurtulan 102 yaşındaki Eliahu Pietruszka, Rusya'dan İsrail'e kendisini ziyarete gelen erkek kardeşinin oğluyla bir araya geldi.

İsrail'in soykırım kurbanları anısına yapılan Yad Vashem'in soyağacı veritabanı aracılığıyla, öldürüldüğünü sandığı yeğenini buldu, amca yeğen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Eliahu, 66 yaşındaki yeğenine, "Seni beklerken iki gündür uyumadım" dedi, ilk sözü ise "Babanın kopyasısın" oldu.

Eliahu Pietruszka'nın büyük oğlu Shakhar Smorodinsky, bir gün Kanada'daki bir kuzeninden e-posta aldı ve soykırım mağdurlarına ait veritabıyla ilgili haberi aldı. Smorodinsky, 66 yaşındaki Alexandre'ın telefon numarasını bularak ulaştı. Alexandre, babasının 2011 yılında hayatını kaybettiğini söyledi, ancak amcasıyla ilk kez buluşmak üzere hemen İsrail'e gitti.

Eliahu, "Seni görmek için 70 yıl bekledim" dedi. Alexandre ise, "Böyle bir şey olacağını asla düşünmedim" dedi.

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