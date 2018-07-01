Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan Ayşegül Şahin, 105'inci doğum gününü çocukları, torunları ve 112 Acil Servis çalışanlarıyla pasta keserek kutladı.
AA'nın haberine göre; ilçeye bağlı Kürtüncü köyünde 70 yaşındaki oğlu Mehmet Şahin ile birlikte yaşayan 1 Temmuz 1913 doğumlu, 11 çocuk ve 74 torun sahibi Ayşegül Şahin'e, İl Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları doğum günü sürprizi yaptı.
İlk kez doğum gününü kutladığı belirtilen Şahin, kendisini için hazırlanan pastayı, çocukları, torunları ve 112 Acil Servis çalışanlarıyla kesti.
Ziyarete katılan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar, daha önce rahatsızlanan Ayşegül Şahin'e müdahale eden ekiplerinin, doğum tarihini sisteme kaydederken yakın bir zamanda 105'inci yaş günü olduğunu fark ederek kendisine bilgi verdiklerini söyledi.
Çalışma arkadaşlarının talebi doğrultusunda Şahin için sürpriz doğum günü kutlaması hazırlamaya karar verdiklerini belirten Şimşekyakar, "Yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerektiğinin ve geçmişten günümüze köprü olduklarının bilincindeyiz. Ömrünün büyük çoğunluğunu ülkemize hizmet ederek geçiren yaşlılarımızın insan sağlığı açısından daha güzel bir şekilde yaşamalarını sağlamak bizim yurttaşlık görevimizdir. Bundan dolayı teyzemizin 105'inci yaş gününü kutlamak için kendisini ziyaret ettik. Rabbim nice sağlıklı yıllar nasip etsin" diye konuştu.
Şimşekyakar, ziyaret kapsamında Şahin'in genel sağlık kontrollerinin de yapıldığını aktararak, Şahin'in 105 yaşında olmasına rağmen genel sağlık durumunun iyi olduğunu, bundan sonraki süreçte de belirli aralıklarla ziyaret edip, her türlü sağlık sorunuyla yakından ilgileneceklerini sözlerine ekledi.
"KAHVALTIDA YOĞURT VE PEKMEZ YERLERDİ"
Paramedik Yıldız Uslu da Şahin'in kimlik bilgilerini sisteme girerken yaşını fark ettiklerini ve ekip arkadaşlarıyla sürpriz yapmak için durumu 112 başhekimliğiyle paylaştıklarını anlattı.
Ayşegül Şahin ile aynı adı taşıyan torunu ise ambulansları gördüklerinde köyde hasta olduğunu düşündüklerini belirtti.
Ellerinde pasta ve çiçeklerle araçlardan inen sağlık çalışanlarını gördüklerinde çok şaşırdığını anlatan Şahin, şunları kaydetti: "Yaklaşık 3 hafta önce babaannem rahatsızlandığı için 112 Acil Servisi aramıştık, gelip muayene edip gitmişlerdi. Bugün babaannemin doğum günüymüş biz bile hatırlamıyorduk. Sağ olsunlar pastalarıyla, çiçekleriyle gelmişler. Bundan sonra inşallah daha uzun yıllar bizimle beraber olur, biz de uzun yıllar onun doğum günün kutlarız."
Babaannesinin sağlıklı ve uzun yaşamını doğal beslenmeye borçlu olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu: "Babaannem ve dedem kahvaltılarında yoğurt ve pekmez yerlerdi, bizi de öyle yapmamız konusunda öğütlerlerdi. Öğle ve akşam yemeklerinde de yine kendi bahçelerinde yetişen patlıcan, kabak, biber gibi sebzelerle yapılan yemekleri tüketiyorlardı. Şu anda da evimize hazır gıda almıyoruz. Alsak da yemiyorlar zaten, bize de tavsiye etmiyorlar. Yediğimizi gördükleri zaman bunlar zararlı diye kızıyorlar. Bu yaşımıza kadar biz de doğal beslendik."
Şahin'in torunu Hatice Şahin ise ninesinin sağlığının yerinde olduğunu ve işlerinin büyük bölümünü kendisinin yaptığına dikkati çekti.
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