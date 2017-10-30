15 gün yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminin çoğu sınavlarına giren öğrenciler, 15 tatilin ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2018 yılı 15 gün yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Sömestr tatili ne zaman? İşte merakla beklenen o tarih...
Öğrenciler heyecanla 15 günlük yarıyıl yani sömestr tatilini bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2017-2018 çalışma takvimine göre 19 Ocak 2018 tarihinde yarıyıl tatili başlayacak ve öğrenciler 15 günlük bir tatile çıkacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2018 tarihinde başlayacak ve milyonlarca öğrenci okullarına dönerek sıralardaki yerlerini alacak.
Genelde şubat ayına denk gelen sömestr tatili, şubat tatili, yarıyıl tatili ve 15 gün olduğu için öğrenciler tarafından 15 tatil olarak da bilinir.
Yarıyıl tatilinin ardından yaklaşık 4 aylık ikinci dönem eğitimi olacak. Karne ortalamalarını yükseltmek için 2. dönem büyük çaba gösterecek olan öğrenciler yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da merak ediyor. 2017-2018 eğitim öğretim maratonu 8 Haziran 2018 Cuma günü çalacak son ders zili ile bitecek ve öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıkacak.
|SÜRE
|AY
|GÜN
|YILBAŞI
|1 GÜN
|01 OCAK 2018
|PAZARTESİ
|ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
|1 GÜN
|23 NİSAN 2018
|PAZARTESİ
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS 2018
|SALI
|ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
|1 GÜN
|19 MAYIS 2018
|CUMARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
|1/2 GÜN
|14 HAZİRAN 2018
|PERŞEMBE
|RAMAZAN BAYRAMI
|1. GÜN
|15 HAZİRAN 18
|CUMA
|RAMAZAN BAYRAMI
|2. GÜN
|16 HAZİRAN 2018
|CUMARTESİ
|RAMAZAN BAYRAMI
|3. GÜN
|17 HAZİRAN 2018
|PAZAR
|15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü
|1 GÜN
|15 TEMMUZ 18
|PAZAR
|KURBAN BAYRAMI AREFESi
|1/2 GÜN
|20 AĞUSTOS 2018
|PAZARTESİ
|KURBAN BAYRAMI
|1. GÜN
|21 AĞUSTOS 2018
|SALI
|KURBAN BAYRAMI
|2. GÜN
|22 AĞUSTOS 2018
|ÇARŞAMBA
|KURBAN BAYRAMI
|3. GÜN
|23 AĞUSTOS 2018
|PERŞEMBE
|KURBAN BAYRAMI
|4. GÜN
|24 AĞUSTOS 2018
|CUMA
|ZAFER BAYRAMI
|1 GÜN
|30 AĞUSTOS 18
|PERŞEMBE
|CUMHURİYET BAYRAMI
|1,5 GÜN
|28 EKİM 2018
|PAZAR
|29 EKİM 2018
|PAZARTESİ
Her öğrenci kendi durumuna göre bir çalışma stratejisi belirlemelidir. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşılması düşünülen yeni hedefler belirlenmelidir. Bu hedefler öğrencinin çalışma isteğini kamçılayacak nitelikte olmalıdır.
Bu dönem içinde uygulanabilecek 4 temel strateji vardır. Her öğrenci kendi durumunu gözden geçirip, kendine göre bu uygulamalardan birini yapmalıdır.
Konu tekrarı yapmak; İnsan öğrendiklerinin yüzde 75’ini bir hafta içerisinde, %66'ını bir gün içerisinde, yüzde 54’ünü de bir saat içerisinde unutur. Unutmayı önlemenin en iyi yolu yapılan tekrarlardır. Özellikle geçmiş konulardan çok fazla hatası çıkan öğrenciler genel tekrara ağırlık vermelidir.
Eksik kalan konuları tamamlamak; Konu eksiği fazla olan, konuları yetiştirememe korkusu yaşayan öğrenciler, bu tatilde önceliği eksik konularını tamamlamaya ayırmalıdır. Çünkü ikinci dönem, hem zamanın daha kısa olması hemde bahar mevsiminin gelmesi ve sıcakların başlamasıyla birlikte ev dışının daha cazip olması nedeniyle öğrenci için güçlük oluşturabilecektir.
Yeni konular çalışmak: Konu eksikleri olmayan ve çalıştığı konulardan çok az soru kaçıran öğrenciler bu stratejiyi kullanabilirler.
Kitap Okumak: Öğrenciler için tatil, kendilerini geliştirmek için de çok iyi fırsattır. Bireyin kendini geliştirmesini sağlayacak en önemli etkinlik kitap okumaktır.
Öğrenciler tatil boyunca bol bol kitap okuyacak vakte sahip olurlar. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan öğrencilerin kalıcı başarıları yakalaması çok zordur. Ayrıca tatilde kitap okumaya başlamak böyle bir alışkanlığa sahip olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından bulunmaz bir fırsattır. Bundan dolayı kitap okumak, iyi bir tatil programının olmazsa olmazlarındandır.
Kitap okumak anlama kabiliyetinizi, hayal gücünüzü, kültürel bilginizi, fikir yürütme becerilerinizi geliştirir. Aynı zamanda kitap okumak okuldaki başarınızada olumlu etki edecektir.
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