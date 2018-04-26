1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı ziyarete açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restorasyonu tamamlanan Şerefiye Sarnıcı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Fatih Piyer Loti Caddesi’ndeki sarnıcın açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, sarnıcın yapımında ve restorasyonunda emeği geçenlere ve “Hiç Hali” isimli sergisinde çalışmalarını sergileyen Ahmet Nejat’a teşekkür ederek, “İstanbul, 1600 yıllık ve çok nadide, gürültüsüz, gösteriş olmadan ama aslında ağırbaşlı ve vakur bir tanıtımla hizmete açılan önemli bir eseri bugün yeniden kazanıyor” dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal da bir tarihi eserin daha İstanbulluların ve misafir olarak gelenlerin istifadesine sunulduğunu belirterek, “İstanbul’da daha önce gezip gördüğümüz sarnıçlarımız var. Yerebatan Sarnıcı, Binbirdirek Sarnıcı’ndan sonra şimdi de Şerefiye Sarnıcı’mız olmuştur” diye konuştu. ,

‘AYASOFYA’DAN 100 YIL DAHA ESKİ’

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de eskiden sarnıcın üstünde Eminönü Belediye Binası’nın olduğunu dile getirerek, “Fatih’in olağanüstü bir yerindeyiz. 1600 yıllık bir sarnıç, Ayasofya’dan 100 yıl daha eski ve önemli sarnıçlardan bir tanesidir” şeklinde konuştu. Tarihçi Halil Fahri Yılmaz ise “5. yüzyılda inşa edilmiş, 19. yüzyıldan itibaren de Şerefiye Sarnıcı olarak biliniyor. 32 tane sütunu olan bir sarnıçtır” dedi.

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