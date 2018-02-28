FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması yapıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun haberine göre, cezaevi nakil araçlarıyla spor salonuna kelepçeli getirilen tutuklu 10 sanık, jandarma ekiplerince içeri alındı. Adem Huduti ve dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı mütalaasını verdi. Svcı, tutuklu sanıklar dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'ın "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı Atlı, 8. duruşmada verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Ersin Yıldırım'ın ise "darbeye teşebbüsten" beraatına, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" cezalandırılmasını istedi.

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