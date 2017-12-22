Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 27 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017-TUS Sonbahar Dönemi ve 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi sınavının sınav kitapçığı, sorular ve aday cevapları erişime açıldı. İşte 2017 TUS ve STS Tıp soruları ve cevapları...

TUS VE STS TIP SORULARI VE ADAY CEVAPLARI

2017-TUS Sonbahar Dönemi ve 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi sınav kitapçıkları, soruların ve aday cevapları erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos 2017 tarihinde uygulanan 2017-TUS Sonbahar Dönemi ve 2017-STS Tıp Doktorluğu Sonbahar Dönemi adaylarının sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinde 22 Aralık 2017 tarihinde saat 11:50’den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

TUS VE STS TIP SORU KİTAPÇIĞI, SORULARI VE CEVAPLARI



Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüle” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.



Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

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