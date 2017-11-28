29 ilde "narkonet" operasyonu... Heijan ismiyle bilinen şarkıcı Doğan Tarda gözaltında

İnternet üzerinden uyuşturucu pazarlayanlara, özendirici paylaşım yapanlara yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 29 ilde "Narkonet" operasyonu düzenlendi. 62 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda Heijan ismiyle tanınan ünlü sanatçı Doğan Tarda'da yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda başlatılan 'Şehit Arda Can' operasyonu kapsamında 81 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 29 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 17'si İstanbul olmak üzere 51 kişi gözaltına alındı. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısının artacağı öğrenildi.



ÜNLÜ ŞARKICI GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun İstanbul ayağında, Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dizo Bremin ve Bonzai Bom" gibi şarkıları seslendiren, milyonlarca kişi tarafından Youtube üzerinden dinlenen Doğan Tarda'da gözaltına alındı. Ünlü sanatçı Doğan Tarda'nın gözaltına alınma anını Habertürk görüntüledi.

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