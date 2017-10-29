İtalya’da, 33 yaşındaki Valentino Talluto’nun AIDS hastalığına yol açabilen virüsü taşıdığı 2006’da teşhis edildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Talluto’nun bu tarihten 2015’te tutuklanmasına kadar 53 kadınla korunmasız cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi ve dava açıldı. Bu kadınların verdiği ifadeye göre Talluto, prezervatife alerjisi olduğunu ya da kısa süre önce HIV testi yaptırdığını ve sonuçların temiz çıktığını söyleyerek, kadınları korunmasız seks yapmaya ikna etti. Muhasebecilik yapan Talluto’nun çoğunlukla sosyal medya ya da internetteki çöpçatan siteleri üzerinden tanıştığı kadınların 32’sine HIV bulaştırdığı belirlendi.

Bile bile onlarca kadınla korunmasız cinsel ilişkiye giren adama, 24 yıl hapis cezası verildi.

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