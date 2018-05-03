Van'da 26 Ocak 2017 tarihinde 38 günlük bebeğin öldürüldüğü ve cinsel istismarda bulunulması olayıyla ilgili annenin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılandığı dava 22 Aralık 2017 tarihinde karara bağlanmıştı. Kararda anne P.T.'ye "Canavarca hisle kendini savunamayacak bebeği öldürmek ve bu suçu ve kendi alt soyundan birine karşı işlemekten" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, P.T.'nin sevgilisi olduğu belirtilen F.A. için "Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Cinsel istismar" suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Diğer sanık Y.G. için ise "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme eylemine yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Meral Yıldız'ın haberine göre kararın ardından sanık avukatları, verilen cezaların bozulması talebiyle Erzurum İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, anne P.T. ile sanıklardan Y.G. hakkında verilen kararı bozarak beraatlarına karar verdi. Mahkeme, iki sanık için verdiği mahkûmiyet kararının kaldırılmasına gerekçe olarak ise "yeterli delilin bulunmamasını" gösterdi.

F.A.'nın avukatlarınca yapılan itiraz başvurusu ise mahkemece reddedildi. Bozma kararı üzerine mağdur avukatları Yargıtay'a Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklarını söyledi.

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