Meclis'e sunulan ittifak kanun teklifi kapsamında; Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Hak ve Adalet Partisi ile Adalet Partisi ittifak olduğunu açıkladı.
İHA'nın aktardığına göre, Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, "Hiç kimsenin beklemediği ortak aday çıkabilir" dedi.
Son seçimlerde yüzde 1'in altında oy alan 4 parti ittifak kararı aldı. Adalat Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ittifak olduklarını belirttikleri ortak basın açıklamasında bulundu.
Doğru Yol Partisi Genel Başkan Çetin Özaçıkgöz'ün ise toplantıya katılamadığını ama ittifakta yer aldığını beyan etti belirtildi.
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, 2019 yılı için Türkiye'nin kaderini değiştirecek çok önemli bir seçim atmosferine yaklaşıldığını ifade ederek, "Seçimin hayati önem taşıdığını biliyoruz. Yeni oluşan partilere bakıyoruz, suni rüzgarlarla bu işin gerçek sahibi onlar gibi görünüyor ama bu işin asıl sahibi bizleriz, bizsiz hiç kimse oyun yapmasın. 30 yerde teşkilatı olmayan partiler gündeme getirilirken, devlete ciddi katkıları olmuş ANAP'ın, DYP'nin, AP'nin sayılmaması bu misyona gönül veren insanlara yapılan saygısızlıktır. Seçim atmosferine girdiğimizde bu birliktelik çığ gibi büyüyecek. Biz hiç kimseye yedek lastik, yama olmaya gelmiyoruz. Gerçek alternatif oluşum yapılıyor" açıklamalarında bulundu.
"HİÇ KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ ORTAK ADAY ÇIKABİLİR"
Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Öztürk ise iktidara aday bir parti olduklarını belirterek, "Bizi kimse yok zannetmesin" dedi. Öztürk, ortak bir aday çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda, "Zamanla göreceksiniz, hiç kimsenin beklemediği birileri olabilir" karşılığını verdi.
Adalet Partisi Genel Başkanı Öz de ittifakı "Dört plakayı birleştirdik" diye tanımladı. Demokrasiye sahip çıkmak adına bir ittifak kurduklarını dile getiren Öz, "Cumhurbaşkanımız 'dünya beşten büyüktür' diyor ya, Türkiye de beşten büyüktür. Bu sistem bizleri bir araya getirdi ve işimize yaradı. Diğer partilerle de görüşüyoruz. Biz Afrin'de PKK'yla terörle mücadele etmiyoruz, emperyal bir güçle mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız burada doğru söylüyor. Yeni bir pakt oluşuyor, bu Türk'ün dünyadaki gücüdür. Rusya da bize muhtaç, Amerika da, Avrupa Birliği de bize muhtaç" diye konuştu.
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