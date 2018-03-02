CHP'nin oluşturduğu seçim güvenliği komisyonu, bugün ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP heyeti, İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Bülent Tezcan, "Güzel bir çalışma yürüttük bundan sonra da devam edecek. Ele alınacak çalışmaları masaya yatırdık. Görüş alışverişimiz bundan sonra da devam edecek" ifadelerini kullandı.

İTTİFAK GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, ittifak gündeminin görüşmede yer almadığını belirterek, gündemin seçim güvenliği olduğunu söyledi.

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