40 yıl önce K. Kore'ye sığınan ve zorla film yıldızı yapılan eski ABD askeri öldü

1960'lı yıllarda Güney Kore'de ABD askeriyken Kuzey Kore'ye kaçan ancak bu ülkede önce hapsedilen sonra da filmlerde oyunculuk dahil çeşitli işlerde çalışmaya zorlanan Charles Jenkins 77 yaşında Japonya'da öldü.
40 boyunca Kuzey Kore'de zorla tutulan Jenkins 2004'de serbest bırakılması ardından gittiği Japonya'da, ailesiyle yaşıyordu.
Jenkins, 1960'lı yıllarda Kuzey Kore'ye kaçan ve sonrasında zorla film yıldızı yapılan dört eski ABD askeri arasında tek serbest bırakılan isimdi.
Jenkins'in sıra dışı hayat hikayesi, 1965 yılında görev yaptığı Güney Kore'de, Kuzey Korelilerin bir saldırısında ölme ya da Vietnam savaşına gönderilme korkusuyla kuzeye kaçmasıyla başladı.
Kaçıştan sonra Rus konsolosluğuna iltica talebinde bulunmayı ve en sonunda ise bir mahkûm değişimiyle ABD'ye dönebilmeyi planlamıştı.
Ancak Rusya onun veya aynı yola başvuran üç ABD'li askerlerin iltica başvurusunu kabul etmedi ve askerler hapse atıldı.
Bu askerler daha sonra, Kim Il-sung'a eğitim vermek, çeviri yapmak, İngilizce öğretmek gibi işlerde çalışmaya zorlandı.
Ayrıca Kuzey Kore propaganda filmlerinde zalim Batılıları canlandırarak yerel yıldızlara dönüştüler.
Jenkins ileride, bu süreçte şiddete maruz kaldığını da anlatacaktı.
Jenkins, 1980 yılında, Japonya'dan kaçırılan bir kadınla evlendirildiğini ve bu evlilikten iki çocuğu olduğunu belirtiyor.
2002 yılında Tokyo ile Pyongyang arasında yapılan müzakereler sonunda Jenkins'in eşi serbest bırakıldı. İki yıl sonra ise kendisi ve çocukları da serbest kaldı.
Jenkins ülkeden ayrılırken yaklaşık kırk yıl önce kaçtığı ABD askerlerinin yanına geçti ve kendisine onursuz terhis verildi.
Aile Sado adasına yerleşti ve Jenkins buradaki turistik bir parkta çalıştı.
Jenkins, Ağustos ayında Los Angeles Times'a verdiği son röportajında, hâlâ Kuzey Kore'nin kendisi ve ailesine suikast girişiminde bulunacağından endişelendiğini belirtmişti.
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